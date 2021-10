Rese note le 23 gare del 2022, il Mondiale che dovrebbe segnare una svolta in vista delle novità regolamentari. Stagione al via in Bahrain il 20 marzo. Raddoppiano gli USA con la new entry Miami dell'8 maggio e Austin del 23 ottobre; ma raddoppia soprattutto l'Italia: a Monza si correrà l'11 settembre, a Imola il 24 aprile con la gara del "Made in Italy e dell'Emilia Romagna". Niente Cina. Si chiude il 20 novembre ad Abu Dhabi. Intanto si torna in pista il 24 ottobre: GP Austin live su Sky Sport F1