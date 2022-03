Che qualifica! Quei 25 millesimi tra uno strepitoso Perez e un Leclerc che conferma la forza della Ferrari, sono la migliore premessa per una gara imperdibile. E fa uno strano effetto vedere Hamilton partire così indietro. Poi Mick Schumacher, un sollievo sapere che è tutto ok dopo quel pauroso incidente. Il GP dell'Arabia Saudita alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in tempo reale su Skysport.it

HIGHLIGHTS - FOTO E VIDEO. L'INCIDENTE DI SCHUMACHER - GUIDA TV