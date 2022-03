Carlos Sainz conferma i propri progressi in Ferrari con il 3° posto in Arabia Saudita: "E' stata una lotta serrata con Perez, con gomme fredde le Red Bull volavano. Rispetto al Bahrain per me è stato un passo in avanti". Il Mondiale torna tra due settimane in Australia: tutto in diretta su Sky Sport F1

"E' stata una lotta ravvicinata con Perez"

"E' stata una lotta serrata con Checo all’uscita dei box. Lui ha avuto sfortuna con la Safety Car, ma le regole sono le regole. Io ero davanti rispetto alla linea di Safety Car, quella era la mia posizione. A quel punto ho dovuto cercare di tenere la terza posizione. Dopo la Safety Car, con gomme fredde, le Red Bull volavano. Ci hanno messo tanta pressione. Per me questa gara è stato un passo avanti rispetto al Bahrain, ho trovato più ritmo. Però ci sono ancora dei decimi da trovare. Ma alla fine ci arriverò. La partenza è quella, la scelta di Charles non è stata la migliore per me. L'aspetto positivo è che ero in lotta. La posizione non data subito da Perez mi ha condizionato, non capisco la loro scelta. La Fia deve chiarire queste regole, io potevo lottare con Verstappen. Sono cose da sistemare. Negli ultimi 10 giri la Red Bull era più veloce, così come nei rettilinei. Sono dettagli, siamo molto vicini”.