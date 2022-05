Gilles Villeneuve, mito sopravvissuto a tutto

Il piccolo aviatore imparò a volare sulle nevi del Quebec . Dove gli inverni sono lunghi e gelidi. Tutto iniziò sulle motoslitte , che Villeneuve guidava con la stessa gioiosa insensatezza con cui avrebbe poi incendiato la Formula Uno. Su quelle si applicò, studiandole, perfezionandole, smontandole, rimontandole, su quelle cominciò a esibire la sua arte funambolica, la stessa dell’acrobata sul filo. Su quelle diventò campione del mondo. Sulle motoslitte, sulla neve, allenò i riflessi, sviluppò la capacità di vedere oltre, anche nelle condizioni più variabili, zone d’ombra oppure di abbacinante candore. L’apprendistato più efficace per imbavagliare la paura, tenerla al guinzaglio. E per capire come affrontare anche i voli più drammatici, già allora si rialzava indenne da rovinosi capitomboli sul ghiaccio. Madre sarta, padre accordatore di pianoforti. Gilles scelse la tromba, senza mai eccellere, ma a cercarla in rete, dentro una clip sgranata, la sua versione di “Summertime” una certa emozione insiste nel procurarla.

A intrigarlo davvero altre suggestioni paterne, l’istinto gitano, il demone della velocità. Che lo spinse a bruciare le tappe anche fuori dalle piste. Diventò marito a 20 anni, padre a 21 . La prima macchina costruita con i pezzi di una vecchia falciatrice. La prima casa un furgone poggiato su blocchi di cemento. Il rifugio al quale tornare dopo le gare in Formula Atlantic in giro per il Canada. Con la moglie Joann, quasi spaesata in quell’ambiente, impegnata a tenere i tempi. E lui a imporsi triturando già tutto delle auto che furiosamente governava, freni, semiassi, cambi, frizioni, la mattanza dentro la quale pulsava la passione per la vita, per quella selvaggia vocazione che lo teneva prigioniero. Eppure era timido Villeneuve . Anche un po’ ingenuo , racconta chi nel profondo lo conosceva. Aveva sguardo gentile e sorrisi morbidi, appena accennati. Viveva la fama, la celebrità, con sincero disinteresse. A volte sul podio appariva quasi assente, distratto. Come se certi protocolli fossero un impiccio, catene delle quali sbarazzarsi alla svelta. L’euforia, per lui, lampeggiava altrove. Aveva anche qualche debolezza che gli spettinava l’umore. Barava sull’età, per esempio. Cercò sempre di condonarsi due anni. E poi l’altezza, non era entusiasta, eufemismo, di quei centosessantotto centimetri. Ed anche la chioma gli dava il suo bel daffare. A Gilles non piaceva l’idea di perdere i capelli . Non appena si liberava del casco si affrettava ad aggiustarsi il ciuffo. Gli infondeva sicurezza, era la sua coperta di Linus.

E in pista già agli esordi colpiva per il talento nel gestire, risolvere anche le situazioni più complesse. Spiegava: "Alcuni piloti tendono a frenare quando sbandano e vanno in testacoda. Io no. Io continuo a guidare". La definiva “la volontà di sopravvivere”. Quella speciale attitudine a trovare sempre una via d’uscita, a mantenere lucidamente il controllo, di sé, delle variabili esterne, dell’auto impazzita. Salvo poi tamburellarsi il cuore, a manovra ultimata, a pericolo scampato, per sincerarsi della normale ripresa della frequenza cardiaca. E poi, a volte, andava al cinema a caccia d’ispirazione. Come se il repertorio di spericolatezze sollecitasse continui aggiornamenti. Pare che la ripetuta visione di “Convoy-Trincea d’asfalto” (1978), film cult di Sam Peckinpah, avesse prodotto in Gilles una sorta di immedesimazione nel protagonista, Rubber Duck, in costante, conflittuale rapporto coi limiti di velocità.

Sembra che quelle infuocate sfide sul grande schermo fossero carburante prezioso per la sua fantasia sempre all’erta. Quella che poi lo obbligava a riprodurre tutto in pista o su qualunque altro tracciato. Vasta l’aneddotica sui suoi transiti in autostrada. Pare che da ferrarista impiegasse due ore scarse per coprire il percorso ufficio/casa, Maranello/Montecarlo. Con gli addetti al casello alla frontiera ad avvisare la polizia stradale ad ogni suo passaggio. L’urgenza era quella di fermare il traffico, fare in modo che le evoluzioni dell’aviatore non incontrassero pericolosi ingombri.