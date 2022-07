Alla scoperta con Brembo del punto più critico per le frenate all’Hungaroring. Circuito tortuoso, caratterizzato da alto carico aerodinamico e molto guidato. ma con una staccata piuttosto impegnativa dopo il rettilineo principale. Non è tra le piste più impegnative per l'impianto frenante, anche se la gestione delle temperature del materiale d'attrito rappresenta la chiave per gestire la gara tenendo l’usura sotto controllo. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

