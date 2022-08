È una stagione di rinascita per la Ferrari, e Spa è uno dei circuiti in cui il balzo prestazionale di quest’anno sarà più evidente che mai. Tutto il weekend del GP del Belgio è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV

Facciamo non uno, ma due passi indietro: qualifiche del 2020 del GP del Belgio, all’epoca solamente la settima gara in calendario nell’anno più buio della pandemia.

La prima fila fu appannaggio della Mercedes, con Hamilton che rifilò mezzo secondo a Bottas e a Max Verstappen. E la Ferrari? 13° Leclerc -che l’anno prima aveva vinto dalla pole- e 14° Vettel -vincitore due anni prima-; una prestazione non solo al di sotto delle aspettative, ma dalla portata storica, visto che per la prima volta entrambe le Ferrari si qualificarono così in basso sul tracciato belga.



Nel 2021 non andò molto meglio in qualifica: sul bagnato Leclerc fu 8° e Sainz 10°, ma solo per penalità altrui, perché entrambi furono eliminati in Q2, come l’anno prima.

Passano 12 mesi e la Ferrari è al vertice per pole position in questa stagione (8 a 4 contro la Red Bull) e va a Spa per agguantare un record che insegue da 10 anni.

Si tratta del primato di pole position a Spa-Francorchamps, 11, che appartiene alla McLaren dal 2012, quando Jenson Button mise a segno l’ultima pole McLaren sul tracciato belga.



Nel suddetto 2019 Leclerc aveva accorciato le distanze, registrando la prima pole Ferrari qui dal 2007, ed ora, dopo i terribili 2020 e 2021, l’aggancio diventa possibile.

Il record di pole a Spa sarebbe particolarmente rappresentativo, perché consentirebbe alla Ferrari di mettere il sigillo in uno dei circuiti storici della F.1.

Il team di Maranello infatti detiene già il record a Monza (21 pole), Monte Carlo (12) e Silverstone (12), i tre capisaldi del calendario europeo, e anche gli unici tracciati in cui si sono disputati più di 50 GP: con Spa la collezione sarebbe veramente completa.