Gioco di squadra in casa Ferrari anche nel viaggio che porta il team verso Suzuka, dove domenica si corre il GP del Giappone. Charles Leclerc ha diviso il suo sandwich con il compagno Carlos Sainz, prendendolo in giro per la porzione davvero risicata: "Goditelo, puoi anche darne un pezzo ad amici e famiglia...". Guarda il video. Il weekend di Suzuka è live su Sky Sport e in streaming su NOW

CASO BUDGET CAP, NEWS LIVE