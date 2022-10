Si va in pista a Suzuka per le prime libere del GP del Giappone. Incognita meteo e prima giornata di un weekend che potrebbe assegnare il titolo a Max Verstappen. Alle 8 il semaforo verde per le FP2. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI