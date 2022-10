Carlos Sainz è stato protagonista di una super prima sessione di libere in Messico, dimostrando un gran passo con la Ferrari: "E' stata una buona giornata, abbiamo completato le sessioni senza problemi, cambiando anche vari assetti. Non è un circuito facile, ma ci stiamo divertendo". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Carlos Sainz ha chiuso al 1° posto la sessione inaugurale di libere del GP del Messico . La seconda è stata disputata “alla cieca” dai piloti, che si sono messi a disposizione di Pirelli per testare le mescole in chiave 2023. Carlos, che ha completato 34 giri, ha ottenuto come miglior tempo 1’21”693.

"Sessioni completate senza alcun problema"

"In generale, una buona giornata qui in Messico. Abbiamo completato entrambe le sessioni senza alcun problema e siamo stati in grado di cambiare parecchio la vettura tra le due sessioni per testare diversi assetti. Non è un circuito facile, ovviamente ci manca il carico aerodinamico per via dell'altitudine, ma ci stiamo divertendo. Grazie a tutti i fan messicani per il grande supporto! È sempre impressionante passeggiare nell'area dello stadio e sentirli applaudire. Cercheremo di offrirvi un bello spettacolo questo fine settimana"