Alle 21 scatterà il terzultimo gran premio del campionato 2022. C'è la Red Bull del campione Verstappen in pole position, con le Mercedes in agguato e le Ferrari reduci da un sabato sottotono. Qui tutte le ultime news. Il via alle 21: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Stanno per accendersi i motori su un'altra domenica di Formula 1 da vivere tutti insieme su Sky e in prima serata! Alle 21 appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Città del Messico di F1, terzultimo appuntamento della stagione. Live dall’autodromo Hermanos Rodríguez, Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero commenteranno la gara della Formula 1 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Su Skysport.it la cronaca giro dopo giro con il Live Blog e il monitor dei tempi.