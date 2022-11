Vettel ha salutato la F1 con la gara di Yas Marina, ma con la certezza di averla lasciata in buone mani per il futuro. Verstappen, che da tempo ha preso il suo testimone in Red Bull, non ha mollato un centimetro e fatto suo anche questo GP. La Ferrari ha messo il sigillo sul secondo posto Piloti e Costruttori: obiettivi centrati, hanno detto Binotto e Leclerc. Per l'orgoglio sicuro, per il 2023 serve l’ultimo necessario passo. Domani già in pista, test in diretta web con Skysport.it

