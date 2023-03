Susie Wolff a capo della F1 Academy

Susie Wolff è stata nominata amministratore delegato della F1 Academy, il progetto che mira a sviluppare e preparare giovani piloti donne a sfondare nel motorsport. "E' l'opportunità per un vero cambiamento nel nostro settore, è qualcosa che va oltre le corse e può ispirare le donne a rincorrere i propri sogni", ha dichiarato l'ex pilota di sviluppo della Williams Condividi

Susie Wolff è stata nominata amministratore delegato della F1 Academy, la categoria tutta al femminile che mira a sviluppare e preparare giovani piloti donne a progredire a livelli più alti di competizione. "La nomina di Susie approfondirà ulteriormente l'impegno assunto dalla Formula 1 per massimizzare l'opportunità e il potenziale delle giovani donne pilota di raggiungere il livello più alto nel motorsport e fornirà alla F1 Academy, ai piloti e ai team un forte approccio strategico combinato con un intuizione unica che migliorerà la struttura che stiamo mettendo in atto per supportare i quindici piloti della F1 Academy in questo viaggio - si legge nel comunicato -. In qualità di amministratore delegato, Susie riporterà direttamente al presidente e amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e sarà responsabile di guidare lo sviluppo del talento femminile nel motorsport con l'obiettivo di creare un percorso di successo verso le categorie superiori nella piramide della F1". La stagione inaugurale della F1 Academy è stata annunciata la scorsa settimana e includerà sette round che inizieranno il 28-29 aprile a Spielberg, in Austria, e termineranno come serie di supporto al GP di F1 ad Austin il 20-22 ottobre.





La carriera di Susie Wolff Susie, moglie del Team Principal della Mercedes Toto Wolff, ha una vasta esperienza nelle corse automobilistiche come pilota professionista, caposquadra e sostenitrice di una maggiore partecipazione delle donne a tutti i livelli del motorsport. Ciò include in precedenza essere il pilota di sviluppo del team Williams F1 Racing, correre in DTM e Formula Renault e guidare il team VENTURI Formula E come Team Principal. Inoltre, nel 2016 Susie ha lanciato Dare To Be Different, un invito all'azione mirato direttamente a guidare il talento femminile ispirando la prossima generazione e aumentando la partecipazione femminile a tutti i livelli e aspetti del motorsport.

Wolff: "Ruolo che va oltre le corse e può ispirare le donne" "La F1 Academy rappresenta un'opportunità per promuovere un vero cambiamento nel nostro settore creando la migliore struttura possibile per trovare e coltivare talenti femminili nel loro viaggio verso i livelli d'élite del motorsport, sia dentro che fuori dalla pista. C'è molto lavoro da fare, ma c'è anche una chiara determinazione a farlo bene. Così facendo, credo che la F1 Academy possa rappresentare qualcosa che vada oltre le corse. Può ispirare le donne di tutto il mondo a seguire i propri sogni e rendersi conto che con talento, passione e determinazione non c'è limite a ciò che possono ottenere. Questo è anche l'inizio di un nuovo importante capitolo della mia carriera, unendo l'esperienza che ho sviluppato finora con la mia passione per la diversità e l'empowerment, quindi vorrei ringraziare Stefano per avermi affidato un ruolo che significa tanto per me personalmente come fa professionalmente".