Per il terzo anno di fila la Formula 1 corre in Arabia Saudita. Il circuito, situato a una trentina di chilometri dalla città di Jeddah, è privo di curve a 90 gradi. È il più lungo e veloce tracciato cittadino nella storia del Mondiale, con la media oraria sul giro della pole di poco inferiore ai 254 km/h. Con i dati forniti da Brembo esaminiamo i punti più impegnativi dal punto di vista dell’impianto frenante. Il GP è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

IL VIDEO - GUIDA TV