Max Verstappen domina a Suzuka e regala il Mondiale costruttori alla Red Bull: "Sono orgoglioso di quanto fatto dal team, è stato un weekend fantastico. In partenza ho difeso forte. Volevo dare una risposta dopo Singapore, ci lavoravo da una settimana...". Il Mondiale torna il 6 ottobre in Qatar

