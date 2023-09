In Giappone tutto pronto per la terza e ultima sessione di prove libere, con le due del venerdì chiuse con Verstappen sempre al comando. Ma la Ferrari c'è e vuole dare continuità dopo il successo di Sainz a Singapore. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI