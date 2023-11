Com’è cambiato il mondo da quel finale pazzesco di Abu Dhabi , con il mondiale più spettacolare di sempre deciso all’ultimo giro. In appena due anni si è passati al mondiale più scontato di sempre : se Verstappen nel 2021 vinse il titolo con appena 7 punti su Hamilton, quest’anno ne ha più del doppio del secondo, Perez. Un dominio spietato, con numeri che difficilmente saranno battuti in futuro come le 18 vittorie di Max (che potrebbero diventare 19) in una stagione.

Intanto ad Abu Dhabi gli altri si giocano il secondo posto costruttori con la rossa in rampa di lancio per il sorpasso su Mercedes ma attenzione anche ai 4 in lizza per il quarto posto tra i piloti. Non tanto per il piazzamento quanto per l’orgoglio: Sainz ha due derby da vincere, quello spagnolo con Alonso (i due sono pari) e quello in famiglia con Leclerc (12 punti a favore di Carlos). Poi si penserà all’anno prossimo e a obiettivi ben più ambiziosi.