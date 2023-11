La gara di Abu Dhabi, ultima del Mondiale 2023, ha visto subito dopo il via un duello accesso tra Leclerc e il poleman Verstappen. Il ferrarista subito aggressivo in avvio, decisa la riposta del campione. E sembra già un antipasto della prossima stagione. Il Mondiale torna il 2 marzo con la prima gara in Bharain: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLA GARA