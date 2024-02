Fred Vasseur svela gli obiettivi della Ferrari per la nuova stagione di Formula 1: "Iniziare il 2024 come abbiamo concluso il 2023: è questo che ho chiesto al team". Spiega: "Credo che abbiamo compiuto miglioramenti in termini di errori, approccio, motivazione, cultura del rischio. A fine stagione sarò contento se il lavoro sarà migliore del 2023". Nel video, l'intervista al team principal. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN BAHRAIN, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE