Vicki Piria commenta le prime qualifiche del 2024 a Sakhir e la super pole di Verstappen: "La fortuna aiuta sempre i più bravi, come dimostra la scia di Piastri che l'ha aiutato, ma non è stata decisiva. Ma è stata una pole costruita passo dopo passo, in cui il campione del mondo ha alzato l'asticella fino al giro che gli è valsa la prima posizione". Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE