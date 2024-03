Vicky Piria commenta la prime gara del 2024 a Sakhir: "A tratti sembrava una gara monomarca, in cui c'era da gestire il degrado gomme e si vedevano pochi sorpassi, perché dietro a Verstappen c'è grande equilibrio. Da segnalare lo splendido sorpasso di Sainz su Leclerc, davvero al millimetro". Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS