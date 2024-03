Max Verstappen esulta dopo aver aperto il campionato con una vittoria dominante a Sakhir: "E' stato piacevole oggi guidare la RB20, siamo andati meglio del previsto. Siamo concentrati sulle prestazioni in pista e questo è quello che conta. Arabia? La stagione è lunga, un paio di giorni di relax e si riparte". Guarda il video. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS