Oliver Bearman debutta in Formula 1 con uno splendido 7° posto a Jeddah sulla Ferrari di Sainz. Così Ivan Capelli: "Ha fatto un piccolo capolavoro, gestendo la tensione della gara e la propria emozione, così tutti i momenti critici". Piria: "Super esordio, considerando la difficoltà della pista". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP ARABIA, HIGHLIGHTS