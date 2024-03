Charles Leclerc conquista il primo podio della stagione con il 3° posto a Jeddah: "Oggi le Red Bull erano troppo veloci, la gara è stata noiosa ma ho avuto buone sensazioni. Avevamo un buon passo, lo dimostra il giro veloce nel finale. Oggi era il miglior risultato possibile, l'obiettivo è raggiunto. Lavorando come negli ultimi mesi, riusciremo a batterli e a vincere". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

"Ci mancano 3-4 decimi, bisogna lavorare per recuperarli"

"Non ho la risposta del perché siamo migliorati. Abbiamo usato un setup specifico che mi dava poca fiducia nel primo settore, ma la macchina oggi andava abbastanza bene. La Red Bull ne aveva di più nella fase delle Hard e lì dovremo lavorare per migliorarci. Mi aspettavo di essere più vicino alla Red Bull, ma la safety ha influito. Sul passo in sè il passo non era male. Non possiamo puntare su qualcosa, mancano 3-4 decimi e sono tantissimi. Per guadagnarli serve lavorare come fatto negli ultimi mesi. Siamo il team che è migliorato di più grazie al grande lavoro di tutti, siamo in un momento positivo e dobbiamo continuare a lavorare. Così le soddisfazioni, ovvero vincere e battere le Red Bull, arriveranno a breve".