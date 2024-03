Verstappen in Mercedes? Potrebbe essere un bene

Le voci sul futuro di Versatppen non si placano, soprattutto dopo il nuovo capitolo della vicenda Red Bull con la posizione di Marko in bilico. Ma sarebbe un gran bene per lo sport se Max andasse alla Mercedes, lasciando così due sedili liberi a Milton Keynes (Perez dovrebbe essere all’ultimo anno con il team). Si aprirebbe il mercato e il campione si rimetterebbe in gioco. Ma tra le ipotesi e la situazione attuale, c’è ancora distanza. Oggi GP alle 18: live su Sky e in streaming su NOW

