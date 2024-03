Oliver Bearman è stato protagonista di un debutto super al volante della Ferrari. Al di là delle possibilità di mercato (Haas non vuole più i giovani perché sostiene che fanno solo danni), il 18enne ha chiuso la gara in Arabia senza commettere un solo errore. Una cosa del genere su una pista difficile come Jeddah? Giù il cappello. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

