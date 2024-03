Ivan Capelli commenta la doppietta della Ferrari a Melbourne: "L'Australia è un circuito particolare, dove la Rossa si è sempre trovata bene. Suzuka sarà un passaggio importante in questa crescita, visto che lo scorso anno la Red Bull volava. La Ferrari ha dimostrato di fare step in avanti in ogni gara". Tutto il campionato è live su Sky e in streaming su NOW

