Ivan Capelli analizza le qualifiche di Suzuka, con Charles Leclerc che sarà costretto a partire dall'ottava posizione: "Peccato partire così indietro, visto il passo gara dimostrato dalla Ferrari. A questo punto Charles dovrà attaccare subito, ma non sarà facile in mezzo al gruppo e in una pista come Suzuka". Guarda il video. Tutto il weekend del Giappone in diretta tv Sky e in streaming su NOW

GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE