Il tempo tolto e poi restituito a Norris, che vale la pole per la Sprint, riapre la discussione sui track limits. Ivan Capelli: "La decisione può aver condizionato l'ultimo giro di Hamilton e la sua strategia. Ma siamo sempre lì: occorre dare regole chiare, senza interpretazioni". La gara Sprint sabato alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SHOOTOUT