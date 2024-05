Seb tornerà su una pista di Formula 1. Lo farà nella domenica di Imola, prima del GP, per rendere omaggio ad Ayrton Senna a 30 anni dalla tragedia del GP di San Marino. Il tedesco quattro volte campione del mondo guiderà la McLaren MP4/8 che fu della leggenda brasiliana. Qui il VIDEO con l'annuncio. Il Mondiale è intanto a Miami: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

