L'immagine è quantomeno curiosa. Presente al circuito di Miami, l'ex presidente Usa si è avvicinato a Norris al termine dle GP per congratularsi dopo la prima vittoria del britannico della McLaren in F1. Sulla presenza di Trump, anche un comunicato del team di Woking. Il campionato torna nel weekend del 19 maggio a Imola: diretta su Sky e in streaming su NOW

Donald Trump che chiacchiera con Lando Norris, vincitore del GP di Miami. Un'immagine non proprio usuale per un ex presidente degli Usa che ambisce a tornare alla Casa Bianca e la cui presenza al circuito, nel box McLaren, ha scatenato i fotografi e suscitato anche qualche perplessità. In proposito il team di Woking ha diramato un comunicato: "La McLaren è un’organizzazione non politica, tuttavia riconosciamo e rispettiamo la carica di Presidente degli Stati Uniti, quindi quando ci è stata fatta la richiesta di visitare il nostro garage il giorno della gara abbiamo accettato insieme al presidente della FIA e ai CEO di Liberty Media e della Formula 1. Siamo stati onorati che la McLaren Racing sia stata scelta come rappresentante della F1, il che ci ha dato l’opportunità di mostrare l’ingegneria di livello mondiale che portiamo nel motorsport".