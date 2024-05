In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1 che sbarca in Italia per il primo appuntamento europeo del Mondiale 2024. Live dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settima prova della stagione. GUIDA TV COMPLETA