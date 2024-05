Verrà accontentata questa tifosa che a Imola ha chiesto con un simpaticissimo cartellone di "liberare" il nostro prof Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room? Lo scopriremo nelle dirette da Imola per questo atteso weekend di F1 in Emilia Romagna. Tutto il GP del Made in Italy è in diretta su Sky e in streaming su NOW

