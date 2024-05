Errori non usuali per il campione del mondo, che nella prima sessione di libere è finito per due volte lungo tra prato e ghiaia. Quello della RB20 di Max è stato soprattutto un problema legato al bilanciamento anteriore e posteriore che evidentemente per ora non è stato trovato. Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

