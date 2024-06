Charles Leclerc deluso dopo il ritiro (con doppiaggio subito) a Montreal: "Dobbiamo analizzare il problema di oggi, non so cosa avesse il motore ma perdevo oltre un secondo. E' stata una gara difficile da gestire perché avevo mille gerolazioni da fare sullo sterzo. E' andata bene fino a che c'era bagnato, ma quando la pista si è asciugata sapevo che la mia gara era finita". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS