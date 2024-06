Fred Vasseur analizza la domenica nera della Ferrari, con il doppio ritiro per Leclerc e Sainz: "Charles aveva un problema al motore, Carlos invece dopo un contatto perdevo troppo a livello di carico. Il passo senza quei problemi sarebbe stato discreto. Il meteo? No, oggi ci siamo danneggiati da soli. Il guaio di sabato dovremmo averlo capito". Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS