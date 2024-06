Norris secondo sul podio dopo essere scattato dalla pole in Spagna, ma a mio avviso la McLaren non lo ha aiutato con la strategia. Hanno tentato di creare qualcosa per sparigliare le carte e andare più lunghi nel loro stint, ma Lando si è invece ritrovato a dover ricostruire la sua gara. Il Mondiale torna domenica in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS