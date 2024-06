Il monegasco sul duello al via col compagno di squadra: "Non corretta e non giusta la manovra di Sainz in quel momento. Dopo il briefing sapevamo di dover salvare la gomma, soprattutto nell’ultima curva. A quel giro io l'ho fatto, lui no e mi ha passato alla fine del rettilineo. È andata così, ma era un rischio che non andava preso. Purtroppo mi ha danneggiato l'ala anteriore a sinistra. Parleremo nel team, alla fine è costato una posizione"

L'EPISODIO SAINZ-LECLERC IN SPAGNA