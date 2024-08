Nel 2023, tolto Sainz a Singapore, in F1 non ci furono altri vincitori oltre a Verstappene e Perez. Quest'anno siamo già a 7 piloti diversi sul gradino più alto del podio: c'è ancora Ferrari (anche se leggermente dietro) ma sia Mercedes che McLaren sono diventate molto competitive. Questo equilibrio fa piacere a Liberty Media e ai tifosi, ma come insegna la storia della F1 è una normale conseguenza della comprensione del regolamento. A poche ore dal ritorno in pista dopo la pausa estiva ci spiega tutto Matteo Bobbi