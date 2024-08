Verstappen: "Al momento siamo troppo lenti"

Quinto tempo con un buon passo gara per Max Verstappen, che al termine della prima giornata a Zandvoort non riesce a sorridere: "Siamo troppo lenti sia nella simulazione gara che in qualifica, al momento non abbiamo una risposta chiara su come migliorare ma analizzeremo i dati. Siamo troppo lenti, ma cerchiamo di trovare qualcosa di buono per domenica". Guarda l'intervista. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

