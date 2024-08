Pacchetto di aggiornamenti anche per Williams: a Zandvoort sono tante le modifiche apportate alle due FW46, a cominciare dall’inlet con il vassoio nella porzione superiore. Diversa anche la pancia, soprattutto nella parte laterale e superiore, così come la rampa. Nuovi anche il diffusore e le beam wing. Nel video, l'analisi di Matteo Bobbi. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

