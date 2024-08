Da non perdere alle 18 l'appuntamento con Carlo Vanzini da Zandvoort: in diretta sul canale 207 e anche qui in live streaming il "Notebook" dal GP d'Olanda dopo il successo di Norris, le difficoltà della Red Bull e il terzo posto della Ferrari con Leclerc. Per la Rossa un risultato che fa ben sperare per la prossima settimana a Monza

HIGHLIGHTS DELLA GARA