Carlos Sainz commenta il 5° posto in rimonta a Zandvoort: "Dopo la qualifica eravamo in depressione, ero deluso anche io della prestazione. Oggi invece siamo più felici e incoraggiati. Oggi abbiamo visto una McLaren che è un passo davanti a tutti, sarà difficile da battere a Monza. Ma saremo lì con gli altri, tanto dipenderà dalle qualifiche e dl passo". Guarda il video.

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS