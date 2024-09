Introduzione

Niente più dominio Red Bull. Dalla 13^ gara in Ungheria, che corrisponde alla prima del famoso 'girone di ritorno' considerando le 24 gare della stagione, non comanda più Max Verstappen che è fuori anche dal podio della classifica piloti. Riemerge, invece, la Ferrari, anche grazie alla vittoria conquistata da Charles Leclerc a Monza. Diamo uno sguardo alla top 5. La Formula 1, intanto, fa tappa in Azerbaijan questo weekend: tutto live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE