E' già tempo di pensare al prossimo Mondiale. Il calendario 2024 punta a ottimizzare i grandi spostamenti: ravvicinate le gare in Australia, Giappone e Cina, con quest'ultima che torna tra le 24 tappe in programma. Il via il 2 marzo in Bahrain, dove per il Ramadan si correrà di sabato così come in Arabia. Imola a maggio, Monza a inizio settembre. A Suzuka non si andrà più in autunno ma ad aprile. Il campionato si chiuderà l'8 dicembre ad Abu Dhabi.

