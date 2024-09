Introduzione

Reduce da due pole position consecutive, Lando Norris non supera il Q1 a Baku a causa di una bandiera gialla: il pilota McLaren non conclude il giro e termina le qualifiche con il 17° tempo. È uno dei suoi 7 risultati peggiori in carriera, l'ultima eliminazione in Q1 risale al GP di Las Vegas del 2023. La Formula 1 corre a Baku: tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW



