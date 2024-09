Conto alla rovescia per la diciassettesima gara di una stagione sempre più aperta ed emozionante. Davanti a tutti scatta la Ferrari di Leclerc, poi Piastri su McLaren e l'altra Rossa di Sainz. Verstappen e Norris chiamati alla rimonta. Così come Hamilton che parte dalla pit-lane dopo il cambio della Power Unit. Il via alle 13 e, come sempre, sarà tutto in diretta su su Sky e in streaming su NOW

