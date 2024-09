In questo preciso momento storico della stagione la McLaren sta maltrattando la concorrenza. Con la vittoria di Singapore Lando Norris si candida come favorito per la vittoria del Mondiale, nonostante i 52 punti di distacco da Verstappen. Punti che sarebbero dovuti essere 51, con conseguente destino in mano, se Daniel Ricciardo (all'ultima gara in carriera) non avesse fatto il giro veloce sul finire della gara. Richiesta esplicita del muretto RedBull? Meglio pensare di no, per la credibilità della F1