Ci mancherà per i team radio ironici, gli scherzi ai colleghi, lo 'shoey' sul podio (bere lo spumante dalla scarpa), il suo amore per le origini italiane e per la pizza. Ma 'Big Smile' Daniel Ricciardo non è entrato nel cuore dei fan solo per l’allegria contagiosa ma anche – se non soprattutto - per quello che ha fatto in pista: ben 8 vittorie (come Ickx e Hulme), 32 podi (come Clarke, Lafitte e Alesi) e poi una manovra nei sorpassi che ha fatto scuola