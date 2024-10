Quando il poker spadroneggiava nel paddock

C'è stato un periodo in cui la Formula 1 impazziva per il Texas Hold'em, una variante a due carte del poker classico. In quegli anni si giocava dovunque e con chiunque: Briatore, Kubica, Rosberg, Alonso, Max Gazzè, Ron Dennis e anche Bernie Ecclestone. Organizzammo anche un evento al casinò di Venezia, dove successe di tutto...