Ora McLaren ha preso nettamente il ruolo di benchmark ma non ha sfruttato tutte le occasioni. Ferrari e Mercedes si sono presi i flash quando hanno avuto l’occasione e ma sono anche state anonime. Finora l’alternanza di prestazioni è stata alleata di Verstappen, ma da qui a fine stagione sarà – se ci sarà – una variabile fondamentale. Perché Lando la può sfruttare per mettere più macchine possibili tra sé e Max sperando che Mercedes e Ferrari si mettano di nuovo in posa davanti a una Red Bull in difficoltà. Mentre l’olandese può puntare sulla stessa cosa sperando che siano loro a rovinare le foto a Norris quando Max non ne ha la possibilità. Una copertina per due, perché è difficile pensare a quattro protagonisti con Leclerc e Piastri, a meno di scatti sfocati da zero in casella punti per i primi due.